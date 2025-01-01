В Кривому Розі росіяни вдарили балістикою по адміністративній споруді
Сьогодні, 19:52
В Кривому Розі в адміністративну будівлю потрапив балістичний снаряд, попередньо комплексу «Іскандер-М». Внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, - пише ТСН.
За його словами, на місці події організовано штаб у школі, що розташована навпроти будівлі, куди влучила ракета.
Попередньо відомо про одну постраждалу — жінку, її стан неважкий. Пожежу, що виникла після влучання, ліквідовано. На місці працюють рятувальні та оперативні служби.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи. На місці влучання було видно чорний дим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, - пише ТСН.
За його словами, на місці події організовано штаб у школі, що розташована навпроти будівлі, куди влучила ракета.
Попередньо відомо про одну постраждалу — жінку, її стан неважкий. Пожежу, що виникла після влучання, ліквідовано. На місці працюють рятувальні та оперативні служби.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи. На місці влучання було видно чорний дим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 грудня
Сьогодні, 20:00
В Кривому Розі росіяни вдарили балістикою по адміністративній споруді
Сьогодні, 19:52
Бійці 117 бригади ТрО отримали зарядні станції та протидронові сіткомети від «Української команди»
Сьогодні, 18:53