В Кривому Розі росіяни вдарили балістикою по адміністративній споруді





Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, - пише



За його словами, на місці події організовано штаб у школі, що розташована навпроти будівлі, куди влучила ракета.



Попередньо відомо про одну постраждалу — жінку, її стан неважкий. Пожежу, що виникла після влучання, ліквідовано. На місці працюють рятувальні та оперативні служби.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи. На місці влучання було видно чорний дим.

В Кривому Розі в адміністративну будівлю потрапив балістичний снаряд, попередньо комплексу «Іскандер-М». Внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.

