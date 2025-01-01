На Волині розшукують 16-річну дівчину, - соцмережі

На Волині розшукують 16-річну дівчину, - соцмережі
На Волині розшукують 16-річну дівчину, яка зникла напередодні.

Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.

"Поліція Володимирського району розшукує 16-річну Катерину Яковлєву 2009 р-н, жительку с. Володимирівка. Дівчина була одягнена у чорну куртку та сірі спортивні штани", - йдеться у дописі.

Всіх, кому відома будь-яка інформація про її місцеперебування, просять негайно телефонувати: 0 (63) 466 10 66.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Володимир, зникнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому спина болить навіть після лікування — і чому масаж стає вирішальним кроком до одужання
Сьогодні, 21:45
Румунські військові підірвали український морський дрон Sea Baby, який «загрожував судноплавству в Чорному морі»
Сьогодні, 21:16
На Волині розшукують 16-річну дівчину, - соцмережі
Сьогодні, 20:34
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 грудня
Сьогодні, 20:00
В Кривому Розі росіяни вдарили балістикою по адміністративній споруді
Сьогодні, 19:52
Медіа
відео
1/8