На Волині розшукують 16-річну дівчину, - соцмережі
Сьогодні, 20:34
На Волині розшукують 16-річну дівчину, яка зникла напередодні.
Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
"Поліція Володимирського району розшукує 16-річну Катерину Яковлєву 2009 р-н, жительку с. Володимирівка. Дівчина була одягнена у чорну куртку та сірі спортивні штани", - йдеться у дописі.
Всіх, кому відома будь-яка інформація про її місцеперебування, просять негайно телефонувати: 0 (63) 466 10 66.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.
"Поліція Володимирського району розшукує 16-річну Катерину Яковлєву 2009 р-н, жительку с. Володимирівка. Дівчина була одягнена у чорну куртку та сірі спортивні штани", - йдеться у дописі.
Всіх, кому відома будь-яка інформація про її місцеперебування, просять негайно телефонувати: 0 (63) 466 10 66.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чому спина болить навіть після лікування — і чому масаж стає вирішальним кроком до одужання
Сьогодні, 21:45
Румунські військові підірвали український морський дрон Sea Baby, який «загрожував судноплавству в Чорному морі»
Сьогодні, 21:16
На Волині розшукують 16-річну дівчину, - соцмережі
Сьогодні, 20:34
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 грудня
Сьогодні, 20:00