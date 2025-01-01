На Волині розшукують 16-річну дівчину, - соцмережі





Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир" у фейсбуці.



"Поліція Володимирського району розшукує 16-річну Катерину Яковлєву 2009 р-н, жительку с. Володимирівка. Дівчина була одягнена у чорну куртку та сірі спортивні штани", - йдеться у дописі.



Всіх, кому відома будь-яка інформація про її місцеперебування, просять негайно телефонувати: 0 (63) 466 10 66.

На Волині розшукують 16-річну дівчину, яка зникла напередодні.

