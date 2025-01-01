Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 грудня



Луцьк



Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.



Область



Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію