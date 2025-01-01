Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 грудня
Луцьк
Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.
Область
Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.
