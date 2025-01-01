Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 грудня

Луцьк

Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.

Область

Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

