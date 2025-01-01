Бійці 117 бригади ТрО отримали зарядні станції та протидронові сіткомети від «Української команди»
Сьогодні, 18:53
Волонтери «Української команди» передали бійцям 117 бригади ТрО партію зарядних станцій та протидронові сіткомети.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Українська команда» передала дуже важливу допомогу бійцям 117 Сумської бригади ТрО. Потужні зарядні станції для безперебійної роботи техніки та зв’язку і сіткомети, які захищатимуть наших бійців від ворожих дронів. Сумська бригада ТРО до літа 2025 року мужньо тримала кордон, а зараз стримує ворога на Лиманському напрямку», - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в «Українській команді», це перша партія сіткометів, які волонтери придбали завдяки донатам тисяч українців, що взяли участь у зборі.
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що ця підтримка збереже життя і здоров’я захисників на передовій.
«Попри всі розмови про переговори, ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту. Руйнує логістику, енергетику і зв’язок. Упевнений: наша підтримка допоможе цим хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя і здоров’я наших героїв», - сказав Палатний.
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» проводить великий збір на сіткомети. Це українська розробка, яка дозволяє захиститися від ворожих безпілотників, в тому числі від дронів на оптоволокні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Українська команда» передала дуже важливу допомогу бійцям 117 Сумської бригади ТрО. Потужні зарядні станції для безперебійної роботи техніки та зв’язку і сіткомети, які захищатимуть наших бійців від ворожих дронів. Сумська бригада ТРО до літа 2025 року мужньо тримала кордон, а зараз стримує ворога на Лиманському напрямку», - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в «Українській команді», це перша партія сіткометів, які волонтери придбали завдяки донатам тисяч українців, що взяли участь у зборі.
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що ця підтримка збереже життя і здоров’я захисників на передовій.
«Попри всі розмови про переговори, ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту. Руйнує логістику, енергетику і зв’язок. Упевнений: наша підтримка допоможе цим хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя і здоров’я наших героїв», - сказав Палатний.
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» проводить великий збір на сіткомети. Це українська розробка, яка дозволяє захиститися від ворожих безпілотників, в тому числі від дронів на оптоволокні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 грудня
Сьогодні, 20:00
Бійці 117 бригади ТрО отримали зарядні станції та протидронові сіткомети від «Української команди»
Сьогодні, 18:53
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
ганебний нелігетим зе-клоун трикратно краущий пенсії в помираючих пнесіонерів від недоїдання і без лікування через невистачання грошей! іМПІЧМЕНТ ЗЛОДІЮ зеленському і садити довічнно на НАРИ зе-гадину!!!
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
ганебний нелігетим зе-клоун трикратно краущий пенсії в помираючих пнесіонерів від недоїдання і без лікування через невистачання грошей! іМПІЧМЕНТ ЗЛОДІЮ зеленському і садити довічнно на НАРИ зе-гадину!!!
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий пшдор сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор
Ти підлий сучий зе-модератор