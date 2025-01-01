Бійці 117 бригади ТрО отримали зарядні станції та протидронові сіткомети від «Української команди»

Волонтери «Української команди» передали бійцям 117 бригади ТрО партію зарядних станцій та протидронові сіткомети.Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Українська команда» передала дуже важливу допомогу бійцям 117 Сумської бригади ТрО. Потужні зарядні станції для безперебійної роботи техніки та зв’язку і сіткомети, які захищатимуть наших бійців від ворожих дронів. Сумська бригада ТРО до літа 2025 року мужньо тримала кордон, а зараз стримує ворога на Лиманському напрямку», - йдеться у повідомленні.Як зазначили в «Українській команді», це перша партія сіткометів, які волонтери придбали завдяки донатам тисяч українців, що взяли участь у зборі.Керівник волонтерського штабунаголосив, що ця підтримка збереже життя і здоров’я захисників на передовій.«Попри всі розмови про переговори, ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту. Руйнує логістику, енергетику і зв’язок. Упевнений: наша підтримка допоможе цим хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збереже життя і здоров’я наших героїв», - сказав Палатний.Раніше повідомлялося, що «Українська команда» проводить великий збір на сіткомети. Це українська розробка, яка дозволяє захиститися від ворожих безпілотників, в тому числі від дронів на оптоволокні.