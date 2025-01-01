Румунські військові підірвали український морський дрон Sea Baby, який «загрожував судноплавству в Чорному морі»





Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії, пише



Там кажуть, що дрон знищили в морській зоні, розташовані приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци — портового міста Румунії.



Той, мовляв, дрейфував, тож група реагування отримала дозвіл на його знищення «шляхом контрольованої детонації».



«З початку бойових дій Військово-морські сили Румунії постійно контролюють та контролюють морську та річкову зону відповідальності, як за допомогою кораблів та літаків з власного обладнання, так і у співпраці з іншими категоріями сил Румунської армії та іншими державами Північноатлантичного альянсу», — заявили в Міноборони країни.

