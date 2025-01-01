У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік з місця аварії. ФОТО
Сьогодні, 21:57
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП та поїхав з місця пригоди. Патрульні склали адміністративні матеріали.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
У віторок, 2 грудня, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Набережній у Луцьку. На місці інспектори встановили, що водій автомобіля Skoda, виконуючи розворот, не надав переваги зустрічному транспортному засобу та допустив зіткнення з автомобілем Opel. Замість того щоб залишитися на місці та дочекатися поліції, чоловік вирішив утекти.
Патрульні миттєво розпочали розшукові заходи. За лічені хвилини інспектори встановили транспортний засіб і водія, після чого той повернувся на місце ДТП. Під час спілкування поліцейські відразу помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці підтвердив підозри — 2,76 проміле, що більш ніж у 13 разів перевищує норму.
Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за:
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ст.122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
Керманича відсторонили від керування, а автомобіль передали тверезому водієві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
У віторок, 2 грудня, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Набережній у Луцьку. На місці інспектори встановили, що водій автомобіля Skoda, виконуючи розворот, не надав переваги зустрічному транспортному засобу та допустив зіткнення з автомобілем Opel. Замість того щоб залишитися на місці та дочекатися поліції, чоловік вирішив утекти.
Патрульні миттєво розпочали розшукові заходи. За лічені хвилини інспектори встановили транспортний засіб і водія, після чого той повернувся на місце ДТП. Під час спілкування поліцейські відразу помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці підтвердив підозри — 2,76 проміле, що більш ніж у 13 разів перевищує норму.
Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за:
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ст.122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
Керманича відсторонили від керування, а автомобіль передали тверезому водієві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як і коли відключатимуть світло на Волині у четвер, 4 грудня
Сьогодні, 22:38
У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік з місця аварії. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Чому спина болить навіть після лікування — і чому масаж стає вирішальним кроком до одужання
Сьогодні, 21:45
Румунські військові підірвали український морський дрон Sea Baby, який «загрожував судноплавству в Чорному морі»
Сьогодні, 21:16