У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП та втік з місця аварії. ФОТО

У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП та поїхав з місця пригоди. Патрульні склали адміністративні матеріали.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

У віторок, 2 грудня, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Набережній у Луцьку. На місці інспектори встановили, що водій автомобіля Skoda, виконуючи розворот, не надав переваги зустрічному транспортному засобу та допустив зіткнення з автомобілем Opel. Замість того щоб залишитися на місці та дочекатися поліції, чоловік вирішив утекти.
Патрульні миттєво розпочали розшукові заходи. За лічені хвилини інспектори встановили транспортний засіб і водія, після чого той повернувся на місце ДТП. Під час спілкування поліцейські відразу помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці підтвердив підозри — 2,76 проміле, що більш ніж у 13 разів перевищує норму.
Патрульні склали на нього адміністративні матеріали за:
ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ст.122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.

Керманича відсторонили від керування, а автомобіль передали тверезому водієві.

