Як і коли відключатимуть світло на Волині у четвер, 4 грудня
Сьогодні, 22:38
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 4 грудня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 1.1. – 09:30-13:00 20:00-22:00
підчерга 1.2. – 09:30-13:00 16:30-17:00
підчерга 2.1. – 10:00-13:00 16:30-20:00
підчерга 2.2. – 06:00-09:30 16:30-20:00
підчерга 3.1. – 06:00-09:30
підчерга 3.2. – 06:00-09:30
підчерга 4.1. – 16:30-20:00
підчерга 4.2. – 13:00-16:30
підчерга 5.1. – 13:00-16:30
підчерга 5.2. – 13:00-16:30
підчерга 6.1. – 13:00-16:30
підчерга 6.2. – 09:30-13:00
