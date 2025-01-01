Як і коли відключатимуть світло на Волині у четвер, 4 грудня





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в

такому обсязі:

підчерга 1.1. – 09:30-13:00 20:00-22:00

підчерга 1.2. – 09:30-13:00 16:30-17:00

підчерга 2.1. – 10:00-13:00 16:30-20:00

підчерга 2.2. – 06:00-09:30 16:30-20:00

підчерга 3.1. – 06:00-09:30

підчерга 3.2. – 06:00-09:30

підчерга 4.1. – 16:30-20:00

підчерга 4.2. – 13:00-16:30

підчерга 5.1. – 13:00-16:30

підчерга 5.2. – 13:00-16:30

підчерга 6.1. – 13:00-16:30

підчерга 6.2. – 09:30-13:00

Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 4 грудня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.підчерга 1.1. – 09:30-13:00 20:00-22:00підчерга 1.2. – 09:30-13:00 16:30-17:00підчерга 2.1. – 10:00-13:00 16:30-20:00підчерга 2.2. – 06:00-09:30 16:30-20:00підчерга 3.1. – 06:00-09:30підчерга 3.2. – 06:00-09:30підчерга 4.1. – 16:30-20:00підчерга 4.2. – 13:00-16:30підчерга 5.1. – 13:00-16:30підчерга 5.2. – 13:00-16:30підчерга 6.1. – 13:00-16:30підчерга 6.2. – 09:30-13:00

