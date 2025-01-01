4 грудня на Волині: гортаючи календар

Сергій Федула (на фото).



Також особисте свято відзначає заслужений працівник культури України Ірина Циганкова.



4 грудня за новим церковним календарем згадують святу Варвару Іліопольську та мученицю Іуліанію. У народному календарі - Варварин день, Варвара Морозниця.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначає бренд-шеф проекту «Food Truck» компанії «Дмитрук»(на фото).Також особисте свято відзначає заслужений працівник культури України4 грудня за новим церковним календарем згадують святу Варвару Іліопольську та мученицю Іуліанію. У народному календарі - Варварин день, Варвара Морозниця.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає миру, любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію