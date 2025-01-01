100 ОМБр увійшла до трійки бригад Сил оборони за використанням роботів

100 омбр посіла почесне третє місце серед підрозділів Сил оборони України (друге серед представників ЗСУ) за показниками ефективного застосування наземних роботизованих комплексів у листопаді 2025 року.Про це повідомляють на сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.Завдяки злагодженій роботі операторів та технічних фахівців підрозділ продемонстрував високий рівень підготовки та ефективність виконання бойових завдань.Зокрема, за допомогою НРК вдалося здійснити 266 місій. Зокрема, успішно евакуйовано п’ятьох поранених воїнів. Також вивезено з поля бою тіла двох полеглих побратимів.Крім того, роботизовані комплекси здійснили доставку на передову понад 64 тонн боєприпасів, спорядження та необхідного обладнання, що суттєво підвищило стійкість підрозділів на лінії бойового зіткнення.Досягнення підрозділу наземних роботизованих комплексів підтверджують, що впровадження сучасних технологій у 100 омбр дає відчутний результат і підсилює можливості бригади на полі бою.