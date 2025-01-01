У Луцьку бійцям «Любарта» вручили шеврони хорунжої служби. ВІДЕО

У Луцьку представники 20 бригали «Любарт» вручили шеврони хорунжої служби військовослужбовцям бригади.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

Вручення відбулося на Замковій площі в старому місті, де почалася історія підрозділу.

"Військовослужбовці 20 бригади «Любарт» урочисто отримали шеврони хорунжої служби. Хорунжі — це лідери, які беруть на себе відповідальність бути «сіллю» для свого колективу, зміцнюючи його дух і ведучи до перемоги", - йдеться у дописі на сторінці бригади.

У цей особливий момент посвяти воїни дали обітницю стояти попереду, непохитно зберігати честь бригади та примножувати її силу.



Довідка: у бригаді «Азов» існує хорунжа служба, яка готує спеціалістів (хорунжих) для зберігання та передачі історії та традицій підрозділу. Ця служба створена за традиціями УПА та замінила радянську службу морально-психологічного забезпечення. Хорунжі відповідають за бойовий прапор свого підрозділу.

