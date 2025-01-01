У Луцьку бійцям «Любарта» вручили шеврони хорунжої служби. ВІДЕО

У Луцьку представники 20 бригали «Любарт» вручили шеврони хорунжої служби військовослужбовцям бригади.Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.Вручення відбулося на Замковій площі в старому місті, де почалася історія підрозділу."Військовослужбовці 20 бригади «Любарт» урочисто отримали шеврони хорунжої служби. Хорунжі — це лідери, які беруть на себе відповідальність бути «сіллю» для свого колективу, зміцнюючи його дух і ведучи до перемоги", - йдеться у дописі на сторінці бригади.У цей особливий момент посвяти воїни дали обітницю стояти попереду, непохитно зберігати честь бригади та примножувати її силу.у бригаді «Азов» існує хорунжа служба, яка готує спеціалістів (хорунжих) для зберігання та передачі історії та традицій підрозділу. Ця служба створена за традиціями УПА та замінила радянську службу морально-психологічного забезпечення. Хорунжі відповідають за бойовий прапор свого підрозділу.