СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby





Про це повідомляє



"Усі морські безпілотні апарати Служби безпеки України "Sea Baby", які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", - йдеться у заяві.



В СБУ наголосили, що операції здійснюються у межах визначених районів та спрямовані на ураження виключно законних цілей РФ.



"Жодна з безпілотних систем СБУ "Sea Baby" не заходила до територіальних вод Румунії. Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, не порушує міжнародних кордонів та з повагою ставиться до своїх партнерів", - повідомила пресслужба СБУ.



Нагадаємо, в Міноборони Румунії повідомили, що "нейтралізували" український морський дрон Sea Baby, який дрейфував в акваторії Чорного моря.



Зазначається, що за 66 кілометрів від міста Констанца в акваторії Чорного моря помітили невідомий об'єкт. Після аналізу військові водолази встановили, що це був морський безпілотник типу Sea Baby.



Зазначимо, минулого тижня джерела РБК-Україна повідомили, що в акваторії Чорного моря були атаковані танкери російського "тіньового флоту" Kairo і Virat.



За даними співрозмовників, для удару по танкерах використовувалися модернізовані морські дрони Sea Baby.

