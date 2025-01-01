Одесу атакували російські дрони: постраждали 6 людей, пошкоджена енергетика





Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України, пише



Як повідомили в ОВА, під час атаки протиповітряна оборона знешкодила більшість повітряних цілей, однак ворожий обстріл пошкодив об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.



Пошкоджень також зазнали двері та скління 7 багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.



Унаслідок обстрілу постраждали 6 людей. З них 2 врятували із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, 6 дітям, надано психологічну допомогу.



Пожежі, що спалахнули внаслідок атаки, вдалося швидко ліквідувати.

