Одесу атакували російські дрони: постраждали 6 людей, пошкоджена енергетика
Сьогодні, 09:15
У ніч проти 4 грудня російські війська обстріляли Одесу ударними дронами. Унаслідок атаки постраждали 6 людей.
Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України, пише Громадське.
Як повідомили в ОВА, під час атаки протиповітряна оборона знешкодила більшість повітряних цілей, однак ворожий обстріл пошкодив об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
Пошкоджень також зазнали двері та скління 7 багатоквартирних будинків та адміністративної будівлі, легкові автомобілі.
Унаслідок обстрілу постраждали 6 людей. З них 2 врятували із заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, 6 дітям, надано психологічну допомогу.
Пожежі, що спалахнули внаслідок атаки, вдалося швидко ліквідувати.
