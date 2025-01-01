На Волині відкрили капітально відремонтовану дорогу до МПП «Ягодин — Дорогуськ»





Це перший за час повномасштабної війни об'єкт капітального ремонту в області, що відремонтували за програмою "Механізм Сполучення Європи" (CEF) Європейського Союзу, який профінансував 50% вартості. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Олег Кравцов, - пише



З його слів, грантову угоду щодо проєкту підписали у березні 2023 року. Половину вартості, а це 170 мільйонів гривень, виділили з державного бюджету України, решта — гроші Європейського Союзу.



"Всі розуміємо, що йде війна, розуміємо, що більшість грошей має йти на оборону України і ми це підтримуємо. Але коли підписували грантову угоду, то було б дуже неправильно не використати такий момент і взяти, підписати документ, який передбачає 50% будівництва автомобільної дороги, в тому числі додаткових паркомісць за рахунок європейських коштів", — сказав керівник Служби відновлення регіону.



Нова дорога для вантажівок протяжністю 1,9 кілометра зроблена на під’їздах до міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Зі слів начальника відділу розвитку пунктів пропуску через держкордон Олега Бардиса, нині це найбільший вантажний термінал.



"Так склалося, що тут дуже великий вантажопотік. Це північ країни, це шлях до Польщі, це шлях до Європейського Союзу, тому це найшвидший шлях TNT, тому саме Ягодин", — зазначив Олег Бардис.



У квітні 2025 року був оголошений тендер, а з червня розпочалися ремонтні роботи, зазначив керівник підрядної організації, яка перемогла у тендері, Василь Бадивський. З його слів, на об’єкті працювало 40 робітників, гарантія на верхнє дорожнє покриття становить 5 років.



"Оскільки це ж виключно транспортний шлях для вантажних автомобілів, було підсилення основи зроблено та влаштовано загальною товщиною 15 см та влаштовано три шари асфальтобетонного покриття загальною товщиною 21 см. Військовий стан трошки вніс корективи в будівництво, але за чотири-п'ять місяців ми вклалися в терміни і виконали всі об’єми робіт", — говорить Василь Бадивський.



Окрім оновлення дорожнього полотна, проїзну частину перед міжнародним пунктом пропуску з Республікою Польщею забезпечили освітленням, поставили огородження та зробили тротуари з бруківки, розповіла радниця директора Центру транспортних проєктів ЄС у Варшаві Катажина Сутковська.





"Нам, як партнерам приємно бачити, як швидко і добре українська сторона зреалізувала частину проєкту, який Європейський Союз погодився співфінансувати. Це важливо, адже транспортний потік на українсько-польському кордоні зростає, і треба враховувати ці потреби і розбудовувати інфраструктуру на під’їздах", — сказала Катажина Сутковська.



Начальник Волинської митниці Дмитро Стасенко розповів, що вантажна спроможність пункту пропуску "Ягодин" складає 1200 вантажних транспортних засобів на добу.



"Зараз є ініціатива, наскільки мені відомо, і народних депутатів, і від місцевої влади, щоб відновити пасажирські перевезення у пункті пропуску "Ягодин". Я рахую, що ця подія, сьогоднішнє відкриття дороги може сприяти цьому, що така подія вона відбудеться і "Ягодин" заживе тим життям, яким жив до воєнного періоду", — сказав керівник митниці.



Капітальний ремонт дороги Київ – Ковель – Ягодин став першою частиною інфраструктурного проєкту, загальна вартість якого становить 4 мільйони 388 тисяч євро, зазначив виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Олег Кравцов.



Упродовж наступних 2 років у співфінансуванні з Європейським Союзом планується будівництво паркувальної зони на 600 вантажівок та нового термінала на міжнародному пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".





