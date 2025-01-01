Як відбуватиметься вступна кампанія у 2026 році





У ньому йдеться, що модель проведення вступної кампанії фактично залишиться такою самою, як і цьогоріч — з урахуванням безпекових питань та можливостей доступу усіх учасників тестування, зокрема і за кордоном, - пише



Як і попередні роки, вступники у 2026 році не складатимуть Державну підсумкову атестацію (ДПА). Це стосується здобувачів усіх рівнів повної загальної середньої освіти.



Основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ) відбуватиметься в один день, із можливістю додаткових сесій для тих, хто не зможе взяти участь в основній.



Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.



Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

