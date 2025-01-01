Верховна Рада прибрала російську з переліку мов, які потребують особливого захисту

Російська мова більше не захищена в Україні Європейською Хартією мов.Про це повідомив депутат Верховної ради Воодимир Вятрович на своїй сторінці у фейсбуці."Верховна Рада 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт, яким схвалила правильний переклад Хартії і вилучила з ратифікаційного закону російську та неіснуючу молдавську мови", - йдеться у дописі.Натомість дію Хартії збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі, й поширено на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш.