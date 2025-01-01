Юні актори Театральної студії Волинського драмтеатру – серед переможців Всеукраїнського конкурсу

Учасники Театральної студії, яка діє при Волинському драмтеатрі, долучилися до дистанційного Всеукраїнського мистецького конкурсу до Всесвітнього Дня захисту дітей «Вільна країна – щаслива дитина!».

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Діти взяли участь у номінації «Драматичний театр» – і здобули високі результати. Старша група посіла ІІ місце за драму-казку-комедію «Хвостики», а молодша – ІІІ місце з постановкою «Котик і Півник». Подяка керівниці студії, заслуженій артистці України Світлані Органісті, викладачам та адміністрації театру, які постійно підтримують осередок і створюють простір для творчого розвитку. Вітаємо дітей із перемогами!» – йдеться в повідомленні.
У театрі зазначають, що попереду – ще багато здобутків, відкриттів і натхнення. Хай кожен крок у світі мистецтва буде радісним і впевненим!
