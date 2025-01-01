Якою буде погода у Луцьку та на Волині 3 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 грудня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
