Якою буде погода у Луцьку та на Волині 3 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 3 грудня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

