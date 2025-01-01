Від мінно-вибухової травми загинув воїн з Волині Сергій Петрина

Волинь знову схиляє голови через втрату на війні воїна-краянина, який захищав Батьківщину від початку повномасштабного вторгнення росії.Про це повідомили у Шацькій громаді."На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Підманове Петрина Сергій Іванович, 15.11.1982 року народження. Сергій був мобілізований до війська 8 березня 2022 року. У званні солдата боронив нашу державу від ворога в складі 68 окремої єгерської бригади. Загинув 30 листопада 2025 року на Донеччині, отримавши мінно-вибухову травму, несумісну з життям", - йдеться у дописі на сторінці громаді.В Сергія Петрини залишилися дружина, син, мама.Про день прибуття місії «на щиті» повідомимо додатково.Колектив Інформаційнрго агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.