Як на Волині відключатимуть світло у середу, 3 грудня
Сьогодні, 21:16
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 3 грудня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 1.1. – 08:00-09:00 12:30-16:00
підчерга 1.2. – 12:30-16:00
підчерга 2.1. – 06:00-09:00 12:30-16:00
підчерга 2.2. – 06:00-09:00 12:30-16:00
підчерга 3.1. – 10:00-12:30 19:30-23:00
підчерга 3.2. – 09:00-12:30 19:30-20:00
підчерга 4.1. – 09:00-12:30 19:30-20:00
підчерга 4.2. – 09:00-12:30 19:30:20:00
підчерга 5.1. – 16:00-19:30
підчерга 5.2. – 16:00-19:30
підчерга 6.1. – 16:00-19:30
підчерга 6.2. – 16:00-19:30 23:00-24:00
Інформацію щодо черг та підчерг споживачів електроенергії на Волині можна переглянути за посиланням.
Консультації з енергетичних питань за номером «15-49» можна отримати безкоштовно і цілодобово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в
такому обсязі:
підчерга 1.1. – 08:00-09:00 12:30-16:00
підчерга 1.2. – 12:30-16:00
підчерга 2.1. – 06:00-09:00 12:30-16:00
підчерга 2.2. – 06:00-09:00 12:30-16:00
підчерга 3.1. – 10:00-12:30 19:30-23:00
підчерга 3.2. – 09:00-12:30 19:30-20:00
підчерга 4.1. – 09:00-12:30 19:30-20:00
підчерга 4.2. – 09:00-12:30 19:30:20:00
підчерга 5.1. – 16:00-19:30
підчерга 5.2. – 16:00-19:30
підчерга 6.1. – 16:00-19:30
підчерга 6.2. – 16:00-19:30 23:00-24:00
Інформацію щодо черг та підчерг споживачів електроенергії на Волині можна переглянути за посиланням.
Консультації з енергетичних питань за номером «15-49» можна отримати безкоштовно і цілодобово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський потяг потрапив до програми «3000 км Україною»
Сьогодні, 21:57
Як на Волині відключатимуть світло у середу, 3 грудня
Сьогодні, 21:16
Від мінно-вибухової травми загинув воїн з Волині Сергій Петрина
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 3 грудня
Сьогодні, 20:00