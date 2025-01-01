Як на Волині відключатимуть світло у середу, 3 грудня

Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 3 грудня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.такому обсязі:підчерга 1.1. – 08:00-09:00 12:30-16:00підчерга 1.2. – 12:30-16:00підчерга 2.1. – 06:00-09:00 12:30-16:00підчерга 2.2. – 06:00-09:00 12:30-16:00підчерга 3.1. – 10:00-12:30 19:30-23:00підчерга 3.2. – 09:00-12:30 19:30-20:00підчерга 4.1. – 09:00-12:30 19:30-20:00підчерга 4.2. – 09:00-12:30 19:30:20:00підчерга 5.1. – 16:00-19:30підчерга 5.2. – 16:00-19:30підчерга 6.1. – 16:00-19:30підчерга 6.2. – 16:00-19:30 23:00-24:00Інформацію щодо черг та підчерг споживачів електроенергії на Волині можна переглянути заКонсультації з енергетичних питань за номером «15-49» можна отримати безкоштовно і цілодобово.