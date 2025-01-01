Не дожив до дня народження 4 дні: На Сумщині помер воїн з Волині Олег Гринишин
Сьогодні, 22:38
Відійшов у Вічність ще один воїн, який захищав Батьківщину від навали російських окупантів. Серце захисника зупинилося на Сумщині.
Про це порвідомляє голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"У віці 55 років помер військовослужбовець Олег Степанович Гринишин, родом із села Суходоли. Воїн відійшов у вічність 29-го листопада у Сумській області. 3-го грудня у Захисника мав бути день народження, однак доля розпорядилася інакше…" - йдеться у дописі.
Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це порвідомляє голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"У віці 55 років помер військовослужбовець Олег Степанович Гринишин, родом із села Суходоли. Воїн відійшов у вічність 29-го листопада у Сумській області. 3-го грудня у Захисника мав бути день народження, однак доля розпорядилася інакше…" - йдеться у дописі.
Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Не дожив до дня народження 4 дні: На Сумщині помер воїн з Волині Олег Гринишин
Сьогодні, 22:38
Волинський потяг потрапив до програми «3000 км Україною»
Сьогодні, 21:57
Як на Волині відключатимуть світло у середу, 3 грудня
Сьогодні, 21:16
Від мінно-вибухової травми загинув воїн з Волині Сергій Петрина
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 3 грудня
Сьогодні, 20:00