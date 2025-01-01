Не дожив до дня народження 4 дні: На Сумщині помер воїн з Волині Олег Гринишин

Відійшов у Вічність ще один воїн, який захищав Батьківщину від навали російських окупантів. Серце захисника зупинилося на Сумщині.Про це порвідомляє голова Володимир-Волинської територіальної громади"У віці 55 років помер військовослужбовець, родом із села Суходоли. Воїн відійшов у вічність 29-го листопада у Сумській області. 3-го грудня у Захисника мав бути день народження, однак доля розпорядилася інакше…" - йдеться у дописі.Про дату і час поховання військовослужбовця повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника