Трамп повідомив, що США більше не надаватиме грошей для захисту України





Про це він зазначив під час виступу на початку засідання кабінету міністрів у Білому домі, пише The Guardian у вівторок, 2 грудня, - пише



Трамп наголосив, що Сполучені Штати наразі лише продають зброю НАТО, однак усе ще намагаються врегулювати війну.



Американський лідер також заявив, що припинення війни Росії проти України «нелегке» й «безладне», та повторив, що вона б не почалась, якби він був президентом.



«Я врегулював вісім війн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми її врегулювати. Нелегка ситуація, скажу вам, який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом, навіть не було б жодного шансу», — заявив Трамп.



Читайте також: «Рухаємося по колу». Чого очікувати від візиту Віткоффа до РФ та яку ідею Путін може підкинути Трампу — Рейтерович

4 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Сполучені Штати і Північноатлантичний альянс запускають новий механізм підтримки України — ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки цьому механізму країни — члени НАТО і партнери можуть фінансувати постачання американських озброєнь і технологій через добровільні внески.



2 грудня в Москві розпочались переговори спецпредставника США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.



Агентство Reuters писало, що ці переговори будуть присвячені пропозиціям щодо припинення війни Росії проти України, сформованим після переговорів між українською та американською делегаціями у Флориді 30 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше «не залучені фінансово» у війну Росії проти України.Про це він зазначив під час виступу на початку засідання кабінету міністрів у Білому домі, пише The Guardian у вівторок, 2 грудня, - пише NV Трамп наголосив, що Сполучені Штати наразі лише продають зброю НАТО, однак усе ще намагаються врегулювати війну.Американський лідер також заявив, що припинення війни Росії проти України «нелегке» й «безладне», та повторив, що вона б не почалась, якби він був президентом.«Я врегулював вісім війн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми її врегулювати. Нелегка ситуація, скажу вам, який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом, навіть не було б жодного шансу», — заявив Трамп.Читайте також: «Рухаємося по колу». Чого очікувати від візиту Віткоффа до РФ та яку ідею Путін може підкинути Трампу — Рейтерович4 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Сполучені Штати і Північноатлантичний альянс запускають новий механізм підтримки України — ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки цьому механізму країни — члени НАТО і партнери можуть фінансувати постачання американських озброєнь і технологій через добровільні внески.2 грудня в Москві розпочались переговори спецпредставника США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.Агентство Reuters писало, що ці переговори будуть присвячені пропозиціям щодо припинення війни Росії проти України, сформованим після переговорів між українською та американською делегаціями у Флориді 30 листопада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію