Трамп повідомив, що США більше не надаватиме грошей для захисту України
02 грудня, 23:19
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше «не залучені фінансово» у війну Росії проти України.
Про це він зазначив під час виступу на початку засідання кабінету міністрів у Білому домі, пише The Guardian у вівторок, 2 грудня, - пише NV.
Трамп наголосив, що Сполучені Штати наразі лише продають зброю НАТО, однак усе ще намагаються врегулювати війну.
Американський лідер також заявив, що припинення війни Росії проти України «нелегке» й «безладне», та повторив, що вона б не почалась, якби він був президентом.
«Я врегулював вісім війн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми її врегулювати. Нелегка ситуація, скажу вам, який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом, навіть не було б жодного шансу», — заявив Трамп.
Читайте також: «Рухаємося по колу». Чого очікувати від візиту Віткоффа до РФ та яку ідею Путін може підкинути Трампу — Рейтерович
4 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Сполучені Штати і Північноатлантичний альянс запускають новий механізм підтримки України — ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки цьому механізму країни — члени НАТО і партнери можуть фінансувати постачання американських озброєнь і технологій через добровільні внески.
2 грудня в Москві розпочались переговори спецпредставника США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.
Агентство Reuters писало, що ці переговори будуть присвячені пропозиціям щодо припинення війни Росії проти України, сформованим після переговорів між українською та американською делегаціями у Флориді 30 листопада.
