Трамп повідомив, що США більше не надаватиме грошей для захисту України

Трамп повідомив, що США більше не надаватиме грошей для захисту України
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше «не залучені фінансово» у війну Росії проти України.

Про це він зазначив під час виступу на початку засідання кабінету міністрів у Білому домі, пише The Guardian у вівторок, 2 грудня, - пише NV.

Трамп наголосив, що Сполучені Штати наразі лише продають зброю НАТО, однак усе ще намагаються врегулювати війну.

Американський лідер також заявив, що припинення війни Росії проти України «нелегке» й «безладне», та повторив, що вона б не почалась, якби він був президентом.

«Я врегулював вісім війн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми її врегулювати. Нелегка ситуація, скажу вам, який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом, навіть не було б жодного шансу», — заявив Трамп.

Читайте також: «Рухаємося по колу». Чого очікувати від візиту Віткоффа до РФ та яку ідею Путін може підкинути Трампу — Рейтерович
4 серпня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Сполучені Штати і Північноатлантичний альянс запускають новий механізм підтримки України — ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки цьому механізму країни — члени НАТО і партнери можуть фінансувати постачання американських озброєнь і технологій через добровільні внески.

2 грудня в Москві розпочались переговори спецпредставника США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Агентство Reuters писало, що ці переговори будуть присвячені пропозиціям щодо припинення війни Росії проти України, сформованим після переговорів між українською та американською делегаціями у Флориді 30 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, США, допомога, Трамп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп повідомив, що США більше не надаватиме грошей для захисту України
02 грудня, 23:19
Не дожив до дня народження 4 дні: На Сумщині помер воїн з Волині Олег Гринишин
02 грудня, 22:38
Волинський потяг потрапив до програми «3000 км Україною»
02 грудня, 21:57
Як на Волині відключатимуть світло у середу, 3 грудня
02 грудня, 21:16
Медіа
відео
1/8