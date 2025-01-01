3 грудня на Волині: гортаючи календар

3 грудня день народження відзначають журналістки(на фото) таЦього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Георгій, Іван, Микола, Єгор, Сава, Федір, Аліса та Ксенія.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.Також цього дня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Царенко (1921-2010 роки).На Волині днем 3 грудня 1939 року датується перша документально засвідчена дата засідання президії Луцької міськради, що виконувала функції міського керівництва.3 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день комп’ютерної графіки. Дата вибрана невипадково: число 3.12 нагадує позначення "3D" — основної технології в комп’ютерній графіці. Це свято присвячене досягненням у галузі комп’ютерної графіки, яка має величезний вплив на сучасні технології, мистецтво, кіноіндустрію, ігрову сферу, рекламу та дизайн.Також 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 1992 року (резолюція 47/3) з метою сприяти правам людей з інвалідністю та привертати увагу до їхніх проблем і потреб. Щороку ООН визначає тему, яка відображає актуальні виклики та пріоритети. Наприклад, теми можуть стосуватися забезпечення доступності, інноваційних технологій для інклюзії або подолання бар'єрів у суспільстві.