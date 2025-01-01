Україна не отримає танки Т-72 від Чехії: у Міноборони пояснили причину





Як повідомляє



Рішення про модернізацію чеських Т-72M4 CZ було ухвалене ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Передбачалося, що танки пройдуть повний цикл модернізації перед передачею, однак під час випробувань виникли проблеми з точністю стрільби.



Міністерство оборони Чехії пояснило, що причина криється у несправності вибраних електронних компонентів системи управління вогнем, які не проходили попередньої оцінки. Ремонт цих компонентів виявився технічно неможливим, що підтвердив італійський виробник обладнання.



У підсумку Міністерство оборони Чехії ухвалило рішення припинити угоду про модернізацію танків із державним підприємством VOP CZ та відшкодувати витрати, визначені аудитом.



Таким чином, тепер постачання цих бойових машин Україні поки що неможливе, а фокус Чехії зосередиться на переданні сучасних танків Leopard.



На складах у Чехії залишаються близько 30 танків T-72M4 CZ.



Військова допомога українцям від Чехії

З початку повномасштабного вторгнення Чехія передала Україні значну кількість озброєння та військової техніки з власних запасів, зокрема танки, бронетехніку, артилерію та авіацію.



Нещодавно, наприклад, у Чехії стартував збір коштів на дрони-перехоплювачі для України. Збір проводять чеські активісти з об'єднання Skupina D. Від початку повномасштабної війни вони вже передали Україні тисячі безпілотників.



Нагадаємо, у жовтні чехи за 48 годин зібрали близько 595 тисячі доларів, щоб купити українським захисникам ракету "Фламінго".



Крім того, частиною допомоги була велика програма постачання артилерійських боєприпасів, у межах якої Чехія виступила координатором у співпраці з іншими європейськими країнами.



Також Чехія надає Україні допомогу у підготовці військових кадрів: спільні навчальні програми, обмін досвідом, тренування захисників.

