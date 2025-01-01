Волинянка, яка боргує за водопостачання і не визнає Україну, заплатить 30 тисяч штрафу

Тридцять тисяч гривень примусово стягнуть із мешканки Жанни М., яка роками відмовлялася оплачувати послуги водопостачання та водовідведення, й самовільно приєдналась до мережі після від'єднання за борги, переконуючи всіх навколо, що вода в Україні має бути безкоштовною. Поруч із тим — жінка наполягала, що Україна взагалі не є державою, а вона визнає лише УРСР.Про це повідомляють у КП "Володимирводоканал".У підприємстві зазначають, що упродовж тривалого часу намагалися вирішити питання мирно: шляхом розмов, попереджень і пропозицій врегулювати заборгованість. Однак Жанна М. вперто ігнорувала будь-які контакти.Підприємство було змушене вдатися до крайніх кроків — від’єднати її квартиру на вулиці Миколи Бутакевича від системи водовідведення. Під час технічних робіт жінка поводилася агресивно, через що довелося викликати поліцію: вона з палкою накинулася на слюсарів дільниці водовідведення, унаслідок чого працівники отримали травми.Поліція відкрила кримінальне провадження, утім до суду справа не дійшла — потерпілий один із працівників, який напередодні пережив інсульт, відмовився від подальших дій, аби уникнути зайвих хвилювань. Незважаючи на такий благородний вчинок, жінка навіть не вибачилась. Нехай це залишається на її совісті. В результаті, справа щодо заборгованості була передана до суду.Зважаючи на усі обставини, Володимирський міський суд виніс справедливе рішення, зобов’язавши боржницю сплатити всю суму заборгованості в розмірі 30 тисяч гривень. До вартості включено судові витрати та штрафи за самовільне приєднання до мережі.Тепер справа за виконавчою службою — саме вона стягуватиме борг, зокрема шляхом блокування банківських рахунків.Нагадаємо: у Володимирі є група осіб, які свідомо відмовляються оплачувати комунальні послуги, мотивуючи тим, що в Україні вони нібито мають бути безкоштовними. Кілька місяців тому через аналогічні дії в іншої мешканки було відключено водопостачання у присутності виконавчої служби та поліції. Під час процедури жінка також намагалася нападати на працівників з палкою. Зрештою борг — у сумі сорок тисяч гривень — усе ж був погашений. Ще одній пані та її рідним, прописаним у квартирі, виконавча заблокувала банківські рахунки після рішення суду з метою стягнення боргу за відмову сплачувати за послуги. Теж свідомо не платили. Борг було погашено.Дивно виходить: живуть в Україні, користуються її благами, медичною допомогою, отримують пенсії та субсидії — але при цьому відмовляються визнавати її закони. На щастя, це поодинокі випадки.