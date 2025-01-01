Пенсіонер з Волині організував у власній квартирі «бордель»





Обвинувачений протягом чотирьох місяців приводив до помешкання чоловіків і жінок для надання інтимних послуг. За це йому призначили 17 тис. грн штрафу, - повідомляє



Як йдеться у вироку від 28 листопада, незаконна схема діяла з квітня по серпень 2024 року. За даними слідства, Володимир Столярчук самостійно підшуковував клієнтів і приводив їх до своєї квартири. Водночас, хто саме надавав інтимні послуги, у матеріалах справи не уточнюється.



Обвинувачений повністю визнав провину та заявив про щире каяття. Він раніше не судимий, має позитивні відгуки за місцем проживання, перебуває на пенсії та утримує неповнолітню дитину.



Суддя Володимир Хилюк визнав Володимира Столярчука винним за ч. 1 ст. 302 КК України (створення або утримання місць розпусти) та призначив штраф у розмірі 17 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.

