Росія не пішла на компроміс щодо трьох пунктів мирного плану, - NBC
Сьогодні, 09:15
Видання NBC News з посиланням на російського чиновника, який спілкувався з журналістами на основі анонімності, стверджує, що на переговорах у Москві диктатор путіна не погодився з трьома пунктами презентованого йому мирного плану.
Про це пише LB.ua.
У Кремлі нібито не готові йти на компроміси щодо "трьох стовпів": йдеться про захоплення всієї території Донбасу, обмеження чисельності Збройних Сил України та міжнародне визнання окупованих територій з боку Сполучених Штатів та Європи. Ймовірно, саме ці розділи документа зазнали найбільших змін порівняно з оприлюдненим планом із 28 пунктів під час американсько-українських переговорів у Женеві та Вашингтоні.
При цьому росіяни "можуть проявити гнучкість" щодо інших положень мирної угоди - включно з використанням заморожених активів для відновлення України.
Офіційно сторони не озвучили деталі переговорів у Кремлі, проте росіяни заявили, що компромісу не було досягнуто.
Коментарі 0
