Дрони вдарили по нафтобазах у двох областях росії

атаки безпілотників вночі 3 грудня.



Про це пише



Губернатор Тамбовської області Євген Первишов зазначив: "Вночі 3 грудня на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків БпЛА... На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили і засоби".



Також про атаку дронів і подальші пошкодження заявила і влада Воронезької області.В одному з районів в результаті падіння збитого БпЛА пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пожежа спалахнула на нафтобазах в Тамбовській області РФ, а також пошкоджені резервуари з паливом у Воронезькій області РФ в результатівночі 3 грудня.Про це пише Українська правда Губернатор Тамбовської областізазначив: "Вночі 3 грудня на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків БпЛА... На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили і засоби".Також про атаку дронів і подальші пошкодження заявила і влада Воронезької області.В одному з районів в результаті падіння збитого БпЛА пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію