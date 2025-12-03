Дрони вдарили по нафтобазах у двох областях росії
Сьогодні, 09:30
Пожежа спалахнула на нафтобазах в Тамбовській області РФ, а також пошкоджені резервуари з паливом у Воронезькій області РФ в результаті атаки безпілотників вночі 3 грудня.
Про це пише Українська правда.
Губернатор Тамбовської області Євген Первишов зазначив: "Вночі 3 грудня на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків БпЛА... На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили і засоби".
Також про атаку дронів і подальші пошкодження заявила і влада Воронезької області.В одному з районів в результаті падіння збитого БпЛА пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося.
