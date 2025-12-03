В ЄС назвали дату повної відмови від російського газу





Про це йдеться в пресрелізі Ради Європейського Союзу, пише



Документ є ключовим елементом плану REPowerEU, спрямованого на зміцнення енергетичної незалежності Європи. Нові правила встановлюють юридично зобов'язувальну повну заборону на імпорт російського газу – як скрапленого (СПГ), так і трубопровідного.



Остаточна заборона для довгострокових контрактів на трубопровідний газ набуде чинності не пізніше 1 листопада 2027 року. Для довгострокових угод щодо СПГ обмеження почнуть діяти з 1 січня 2027 року.



Для короткострокових контрактів, укладених до червня 2025 року, передбачено перехідний період: заборона на російський СПГ запрацює з 25 квітня 2026 року, а на трубопровідний газ – з 17 червня 2026 року.



Щоб забезпечити дотримання заборони, ЄС запровадить систему попереднього дозволу на імпорт. Для російського газу інформацію необхідно буде подавати мінімум за місяць до постачання.



Будь-які зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги постачання.



За порушення нових правил передбачені штрафи як для компаній, так і для фізичних осіб.



Регламент також зобов'язує країни-члени подавати національні плани диверсифікації постачання. Така ж вимога застосовуватиметься до держав, які все ще імпортують російську нафту. Єврокомісія має намір запропонувати законодавчу ініціативу щодо припинення імпорту нафти з РФ також не пізніше кінця 2027 року.



"Це велика перемога для нас і для всієї Європи. Ми маємо покласти край залежності ЄС від російського газу, і його повна заборона в ЄС є важливим кроком у цьому напрямку" – заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.



Попередня угода має бути офіційно затверджена Радою ЄС та Європарламентом, після чого документ буде остаточно ухвалений.



Рада ЄС у понеділок, 20 жовтня, переважною більшістю голосів підтримала механізм RePowerEU, яка передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива; проти виступили Угорщина та Словаччина.

