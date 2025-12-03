В ЄС назвали дату повної відмови від російського газу

В ЄС назвали дату повної відмови від російського газу
Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли попередньої політичної домовленості щодо регламенту, який визначає правила поетапної відмови від імпорту російського природного газу. У разі схвалення документу повна заборона настане до кінця 2027 року.

Про це йдеться в пресрелізі Ради Європейського Союзу, пише Українська правда.

Документ є ключовим елементом плану REPowerEU, спрямованого на зміцнення енергетичної незалежності Європи. Нові правила встановлюють юридично зобов'язувальну повну заборону на імпорт російського газу – як скрапленого (СПГ), так і трубопровідного.

Остаточна заборона для довгострокових контрактів на трубопровідний газ набуде чинності не пізніше 1 листопада 2027 року. Для довгострокових угод щодо СПГ обмеження почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Для короткострокових контрактів, укладених до червня 2025 року, передбачено перехідний період: заборона на російський СПГ запрацює з 25 квітня 2026 року, а на трубопровідний газ – з 17 червня 2026 року.

Щоб забезпечити дотримання заборони, ЄС запровадить систему попереднього дозволу на імпорт. Для російського газу інформацію необхідно буде подавати мінімум за місяць до постачання.

Будь-які зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги постачання.

За порушення нових правил передбачені штрафи як для компаній, так і для фізичних осіб.

Регламент також зобов'язує країни-члени подавати національні плани диверсифікації постачання. Така ж вимога застосовуватиметься до держав, які все ще імпортують російську нафту. Єврокомісія має намір запропонувати законодавчу ініціативу щодо припинення імпорту нафти з РФ також не пізніше кінця 2027 року.

"Це велика перемога для нас і для всієї Європи. Ми маємо покласти край залежності ЄС від російського газу, і його повна заборона в ЄС є важливим кроком у цьому напрямку" – заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Попередня угода має бути офіційно затверджена Радою ЄС та Європарламентом, після чого документ буде остаточно ухвалений.

Рада ЄС у понеділок, 20 жовтня, переважною більшістю голосів підтримала механізм RePowerEU, яка передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива; проти виступили Угорщина та Словаччина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на дорогах встановлять майже 100 відеокамер
Сьогодні, 10:30
Контррозвідка затримала чоловіка, який коригував обстріли Києва
Сьогодні, 10:05
В ЄС назвали дату повної відмови від російського газу
Сьогодні, 09:42
Дрони вдарили по нафтобазах у двох областях росії
Сьогодні, 09:30
Росія не пішла на компроміс щодо трьох пунктів мирного плану, - NBC
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8