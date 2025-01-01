Скільки коштує ялинка в Луцьку

спеціальними маркуваннями до різдвяно-новорічних свят.



Про це пише



Як розповів продавець Андрій Парфелюк у пункті продажу на проспекті Соборності, в порівнянні з минулим роком ціни на ялинки й сосни зросли орієнтовно на 100-200 гривень.



"В основному, беруть ялинки, бо того року краще брали сосну, бо кажуть, що довше стоїть. А от привозні, то тільки одну продав. Будемо бачити, як далі буде. Ялиця, пихта Нордмана довго стоїть. І дуже багато людей переходить на них. Зі звичайних ялинок переходять чогось на закордонні — гарні, довше стоять", — сказав чоловік.



Українські ялинки, залежно від висоти та пишності, вартують від 500 гривень, зазначив Андрій Парфелюк, а привезені з-за кордону — понад 3 тисячі гривень.



"Ця ялинка данська, щоправда виросла вона у Волинській області, але саджанці привезені з Данії. Її ціна 4000 гривень", — розповів чоловік.



На ялинковий ярмарок у Луцьку прийшов лучанин Микола Крищук з онуком Владиславом. Чоловік зазначив, що цього року обирає сосну, хоч в минулі роки вдома ставив ялинку.



"Мали ялинку. На підлогу як вона позалазила, ото мали клопіт! А ця файна. Ми целофан під низ — і люкс. Купляли іграшки. В нас ще є радянські маленькі, отакі во. І отакі сучасні, з сніжком", — розповів чоловік.



Покупчиня Жанна Чигринюк прийшла на ринок за гілочками ялинки для кав'ярні, щоб створити святкову атмосферу. Їхня вартість — від 50 гривень. Вдома, говорить лучанка, поки що не вирішила, чи ставитиме хвойне дерево до свят.



"Немає новорічного настрою. Напевно, цей рік найважчий з настроєм, тому що дуже дорогою ціною ми платимо за цей настрій. З кожним роком ця ціна вища і вища. Я тільки гілочки хочу. Ще ялинку боюся купувати, рано. Поки що букет хочу, бо, думаю, що зараз ще обсиплеться", — зазначила жінка.



Ціни на плетені волинські ялинки — від 200 до 1300 гривень, розповів продавець Роман Русь.



"Попиту поки що немає, бо сезон тільки почався. Люди ще роздивляються, прицінюються. Ближче до Миколая буде попит. Поки що продаємо тільки плетені ялинки різної висоти. Основа — стовбур, навколо нього сплетені гілочки", — зазначив чоловік.



Покупчиня Євгенія Антонович, яка прийшла на ялинковий ринок, говорить: планує купували сосну ближче до 25 грудня.



"В хаті палиться, аби трішки вона постояла, хоч два-три дні до Різдва. Першу сосну запитувала, то чоловіки кажуть, що по 400, 350, 200 гривень. Різні є ціни. Для пенсіонера треба нижчі. А мені невеличку треба", — розповіла лучанка.



Попит на ялинки й сосни цього року знизився, розповів продавець Анатолій Ліцевич. З його слів, ціни на сосни стартують від 300 гривень, ялинки — від 700 гривень.



"Якщо минулого року вже люди брали, то цього року нічого не беруть. Боїмося, що людей, напевно, вже й не буде. Люди слабенько йдуть. Якщо сосна в районі метра, то 350 гривень. Є ялинка різноманітна: висота 1,50, 1,70. Я думаю, що від війни фізично і морально люди вже нічого не хочуть. Набридло людям все. І свято не свято..." — сказав продавець.



Цього року, як і торік, на Волині лісівники планують реалізувати 20 тисяч ялинок і сосен, зазначив начальника відділу філії "Поліський лісовий офіс" Держпідприємства "Ліси України" Іван Свиридюк. Місця продажу, з його слів, зосереджені у кожному надлісництві.



"Заготівля новорічних дерев проводиться як з рубок формування оздоровлення, так і з плантацій новорічних ялинок. Ціна стартує від 120 грн за дерево від метра. Сосна і ялина в однакову ціну. Війна дає свої корективи, адже наш ринок був зав’язаний на прифронтові райони, тобто східні області і південь. Людям не до свята, тому попит і реалізація менша, ніж у минулих роках", — сказав Іван Свиридюк.



Начальник відділу філії "Поліський лісовий офіс" додав, що на продаж також пропонують новорічні дерева у горщиках, вартість яких стартує від 500 гривень. Цього року лісівники висадили на плантаціях понад 50 гектарів ялинок і сосен. Ці дерева, зазначив Іван Свиридюк, будуть реалізовувати через 3-4 роки.





