На Волині виявили незаконну заготівлю новорічних ялинок, - Держекоінспекція

На Волині виявили незаконну заготівлю новорічних ялинок, - Держекоінспекція
Фахівці Держекоінспекції у Волинській області спільно з працівниками відділення поліції селища Ратне виявили зрізані дерева сосни поблизу села Галина Воля Ковельського району.

Про це в Держекоінспекції Волині повідомили 27 листопада, пише Суспільне.

Поруч з соснами виявили чоловіка, який займався заготівлею новорічних дерев. Сосни були пофасовані у спеціальні мішки-сітки.
Наразі за даним фактом тривають слідчі дії, встановлюються причетні до незаконної заготівлі хвойних дерев. Скільки саме дерев було зрубано у такий спосіб, Суспільне намагається з'ясувати.

Відповідальності за незаконну рубку дерев

У Держекоінспекції нагадують, що за такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність залежно від завданих збитків:

Стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконна порубка, пошкодження або знищення лісових культур":

для громадян — 510 — 1020 гривень штрафу;

для посадових осіб — 2550 — 5100 гривень штрафу.

Стаття 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перевезення, зберігання або збут лісу":

для громадян — 510 — 1020 гривень штрафу;

для посадових осіб — 2550 — 5100 гривень штрафу.

Стаття 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення порядку придбання чи збуту природних ресурсів без документів":

для громадян — 170 — 510 гривень штрафу;

для посадових осіб — 510 — 1700 гривень.

У Держекоінспекції закликають купувати ялинки лише у легальних продавців та завжди перевіряйте наявність маркування та відповідних документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ялинки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Як зберегти баланс між роботою, сім’єю та особистим життям
Сьогодні, 19:41
На Волині виявили незаконну заготівлю новорічних ялинок, - Держекоінспекція
Сьогодні, 19:09
Професії, які зберігають українську ідентичність
Сьогодні, 18:16
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Сьогодні, 18:04
Медіа
відео
1/8