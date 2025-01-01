На Волині виявили незаконну заготівлю новорічних ялинок, - Держекоінспекція
Сьогодні, 19:09
Фахівці Держекоінспекції у Волинській області спільно з працівниками відділення поліції селища Ратне виявили зрізані дерева сосни поблизу села Галина Воля Ковельського району.
Про це в Держекоінспекції Волині повідомили 27 листопада, пише Суспільне.
Поруч з соснами виявили чоловіка, який займався заготівлею новорічних дерев. Сосни були пофасовані у спеціальні мішки-сітки.
Наразі за даним фактом тривають слідчі дії, встановлюються причетні до незаконної заготівлі хвойних дерев. Скільки саме дерев було зрубано у такий спосіб, Суспільне намагається з'ясувати.
Відповідальності за незаконну рубку дерев
У Держекоінспекції нагадують, що за такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність залежно від завданих збитків:
Стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконна порубка, пошкодження або знищення лісових культур":
для громадян — 510 — 1020 гривень штрафу;
для посадових осіб — 2550 — 5100 гривень штрафу.
Стаття 65-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перевезення, зберігання або збут лісу":
для громадян — 510 — 1020 гривень штрафу;
для посадових осіб — 2550 — 5100 гривень штрафу.
Стаття 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення порядку придбання чи збуту природних ресурсів без документів":
для громадян — 170 — 510 гривень штрафу;
для посадових осіб — 510 — 1700 гривень.
У Держекоінспекції закликають купувати ялинки лише у легальних продавців та завжди перевіряйте наявність маркування та відповідних документів.
