Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 28 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 28 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла°, вдень 0-5° тепла.

