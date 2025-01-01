Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 28 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла°, вдень 0-5° тепла.
