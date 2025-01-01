Вбив вовка вилами: яка ситуація з поширенням сказу і відстрілом диких тварин на Волині

Олександра Новосада з села Обенижі Ковельського району забіг вовк, він покусав собаку та чоловіка. Після сутички з твариною на руках в Олександра залишились шрами. Від вовка чоловік захищався вилами. Як згодом підтвердили лабораторні дослідження, у тварини був сказ.







У селі Обенижі вовки заходять на подвір'я волинян



Вовк, який покусав Олександра Новосада бродив селом цілу ніч — це зафіксували камери спостереження на одному з обійсть.



"Спершу вовк напав на собаку. Я тут ночував літом на вишках. Чую — собаки розриваються. Я зліз, тут вилка стояла і я вилками його бив", — каже чоловік.



Олександр Нововсад пройшов курс лікування, отримав 5 щеплень антирабічної вакцини, був під наглядом лікарів. Після нападу на чоловіка і собаку, і тіло вовка забрали на аналіз, який і підтвердив, що тварина була хвора на сказ, розказує місцева мешканка Галина Кіц.



В Обенижах — 200 дворів, проживає тут понад 600 людей, розповідає фельдшерка Наталія Поліщук. Каже, що коли підтвердився випадок сказу — запровадили карантин. Провели вакцинацію тварин у своєму і чотирьох навколишніх селах.



"Протягом двох днів з хати в хату були подвірні обходи корів, коней, собак, котів вакцинували поголовно. Працівники все це робили безплатно. У сім’ї, де зафіксували випадок сказу у собаки за спеціальним графіком вакцинували тварин", — каже Наталія Поліщук.



Як раніше розповідала Суспільному лікарка-епідеміологиня відділу імунопрофілактики Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Ніколаєнко, на Волині закінчується антирабічна вакцина від сказу.



Станом на початок жовтня в медичних закладах залишились 165 доз. Наступне централізоване постачання вакцини очікується не раніше грудня 2025 року. Потреба у вакцині формується з урахуванням кількості попередніх звернень громадян при укусах тварин в заклади охорони здоров’я і кількості використаних вакцин за цей період. Відповідно до цих потреб вакцина розподіляється між закладами.



Ситуація зі сказом на Волині



У 2024 році на Волині було виявлено 39 тварин хворих на сказ, а станом на листопад 2025 року їх чисельність збільшилась до 53 випадків, розповів Суспільному заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби Сергій Куртяк.



З його слів, найбільше випадків сказу ветеринари фіксують у Ковельському районі, на територіях Волині, що наближені до кордону з Білоруссю.



Через збільшення популяції хижих звірів звернення до Ковельської районної адміністрації надходили найбільше — з Турійської, Шацької та Ратнівської громад, розказує голова адміністрації Ольга Черен.



"На сьогоднішній день 21 корпусу і доведенням до відома Ради оборони такий відстріл погоджується і дозволяється. Наразі у нашому районі цим ніхто ще не скористався", — каже Ольга Черен.



З її слів, наразі в районі розробили такий механізм: якщо є єгерські організації, які мають відповідні ліцензії на певній території, на якій за участю громади десь бачили того хижого звіра, то можливий відстріл, але лише єгерями та за попередньою згодою з командуванням військовим.



Збільшення популяції диких тварин та відстріл



Полювання під час дії воєнного стану — заборонене, каже начальник північно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс. Це спричинило поширення ареалу диких тварин, які є переносниками вірусного захворювання сказу. Наразі в області є 47 мисливських господарств, які мають єгерську службу.



"4 роки відсутнє полювання. Єгерську службу треба за рахунок чогось утримувати, іде мобілізація і єгерської служби практично не хватає, тим більше, що один єгер остається на дуже великі площі. Інформація подана військовим на погодження, щоб можна було це питання винести на Раду оборони і щоб залучити мисливців до відстрілу", — каже Борис Бабеляс.



З його слів, за 2024 рік єгерською службою було відстрілено по лису 800 голів, у 2025 — за цей період 770 голів. Хоча довоєнний період відстрілювалося із залученням мисливців — 2400 голів. Якщо взяти популяцію лиса — до війни вона була 2400, а на сьогодні 4441. По нормах 0,5 голови на 1000 га мисливських угідь і на сьогодні ми маємо 3,5 голови, каже Борис Бабеляс.



"Якщо брати тенденцію за останні роки 2022-2025 кількість вовка збільшилася і зростає у прогресії. У 2022 році по обліках було — 24 голови вовка, на сьогодні у зимовий облік 2024-го року і не враховувати весняний приплід вовка 2025 було обліковано 146 голів. Це досить серйозне збільшення поголів’я вовка", — говорить Борис Бабеляс.



Щоб мінімізувати випадки сказу у диких тварин на Волині з 20 жовтня розпочалась осіння кампанія розкладання вакцину проти сказу для м’ясоїдних тварин. Для цього спеціально сформували 121 групу фахівців Держпродспоживслужби, які працювали на території усієї області до кінця місяця. Такі заходи в області проводяться і весною, розповів Суспільному начальник відділу управління Держпродспоживслужби в області Сергій Войтюк.



Довідково: Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.

