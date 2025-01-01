Отруїлись у їдальні? Працівники «Кромберга» у Луцьку не вийшли на роботу





Як повідомив у коментарях той же користувач, неприємна ситуація нібито виникла на заводі вчора, 26 листопада, сьогодні ж десятки працівників не вийшли на роботу.



У пресслужбі підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» журналістам сайту



Попри це, там зазначили:



«Серед працівників, які звернулися до медпункту є ті, хто останні кілька днів не виходили на роботу та не харчувалися у їдальні підприємства. Тому говорити про масове отруєння і саме на заводі є завчасним».



На підприємстві запевнили, що всім, у кого були скарги, надана кваліфікована медична допомога. Нині ситуація перебуває під контролем медпрацівників та відділу охорони праці. Проводиться розслідування і вживаються відповідні заходи безпеки.

