Отруїлись у їдальні? Працівники «Кромберга» у Луцьку не вийшли на роботу
Сьогодні, 21:45
На заводі Kromberg & Schubert у Луцьку масово отруїлися працівники. Таке повідомлення опублікував користувач AuthenticAsparagus837 у одній з луцьких фейсбук-груп.
Як повідомив у коментарях той же користувач, неприємна ситуація нібито виникла на заводі вчора, 26 листопада, сьогодні ж десятки працівників не вийшли на роботу.
У пресслужбі підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» журналістам сайту «Конкурент» повідомили, що на заводі були зафіксовані звернення до медичного пункту зі скаргами на погане самопочуття.
Попри це, там зазначили:
«Серед працівників, які звернулися до медпункту є ті, хто останні кілька днів не виходили на роботу та не харчувалися у їдальні підприємства. Тому говорити про масове отруєння і саме на заводі є завчасним».
На підприємстві запевнили, що всім, у кого були скарги, надана кваліфікована медична допомога. Нині ситуація перебуває під контролем медпрацівників та відділу охорони праці. Проводиться розслідування і вживаються відповідні заходи безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомив у коментарях той же користувач, неприємна ситуація нібито виникла на заводі вчора, 26 листопада, сьогодні ж десятки працівників не вийшли на роботу.
У пресслужбі підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» журналістам сайту «Конкурент» повідомили, що на заводі були зафіксовані звернення до медичного пункту зі скаргами на погане самопочуття.
Попри це, там зазначили:
«Серед працівників, які звернулися до медпункту є ті, хто останні кілька днів не виходили на роботу та не харчувалися у їдальні підприємства. Тому говорити про масове отруєння і саме на заводі є завчасним».
На підприємстві запевнили, що всім, у кого були скарги, надана кваліфікована медична допомога. Нині ситуація перебуває під контролем медпрацівників та відділу охорони праці. Проводиться розслідування і вживаються відповідні заходи безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Отруїлись у їдальні? Працівники «Кромберга» у Луцьку не вийшли на роботу
Сьогодні, 21:45
Вбив вовка вилами: яка ситуація з поширенням сказу і відстрілом диких тварин на Волині
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Як зберегти баланс між роботою, сім’єю та особистим життям
Сьогодні, 19:41