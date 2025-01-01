Коли «Салют» у Луцьку стане «Тайстрою»





Згодом на порталі All Retail повідомили, що чернівецький торговий оператор «Тайстра груп» взяв луцькі «Салюти» у своє управління.



У коментарі для



Вона зазначила, що компанія викупила корпоративні права та поступово забирає у своє управління магазини «Салют». Поки вони ще працюють під своєю назвою, проте згодом її змінять на «Тайстра». Про закриття супермаркетів поки не йдеться, розглядають варіант призупинення роботи на день-два для інвентаризації.



Перехід під нову торгову марку планують зробити поступово та максимально непомітним для споживачів, аби не створювати дискомфорту. Остаточний ребрендинг має відбутися до кінця року.



«Наразі асортимент магазинів залишається практично без змін. Є категорії товару, які особливо люблять гості „Салюту“, тому обов’язково залишимо їх. Нам важливо не забирати у гостей те, до чого вони звикли та полюбили. При цьому обов’язково розширимо пропозицію власною торговою маркою та своїм виробництвом», — повідомляє Марина Пожога.



Окрім луцьких магазинів, у підпорядкування компанії переходять також «Салюти» у Ковелі.



Нагадаємо, мережа супермаркетів «Салют» працювала на Волині протягом 20 років та складалась з 9 магазинів.

