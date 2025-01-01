28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує генеральний директор КП «Волинський обласний перинатальний центр» Волинської обласної ради Ірина Горавська (на фото), а також колишній президент ВАТ «Корпорація «Аверс» Олег Величко.
Крім того, особисте свято ще у двох волинських журналістів – Ані Карась та Костя Гарбарчука.
Цього ж дня день народження святкує директор луцького дошкільного навчального закладу №32 Мирослава Шевчик.
ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, миру, натхнення у житті та успіхів в роботі.
28 листопада- Чорна п’ятниця. Товарообіг магазинів в світі на Чорну п’ятницю значно зростає, але не у всіх, а тільки у тих, хто розділяє політику, умови і правила цього заходу. Ця політика проста - обов’язкова знижка.
