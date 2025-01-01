Чи очікувати магнітні бурі 28 листопада: прогноз

У п’ятницю, 28 листопада, на Землі очікується низька сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), магнітне поле буде переважно спокійне, магнітних бур не очікується.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу В та п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю)“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.