На які продукти в Україні суттєво зростуть ціни: оцінка експертів та виробників





Про це пише



Ситуацію оцінив президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк: процес подорожчання кондитерки буде не стрімким, а поступовим. Йдеться про показник в 1-2% щомісяця, в межах загальної інфляції.



«Я не думаю, що буде якесь стрімке зростання. Динаміка зростання собівартості перевищує динаміку зростання ціни для споживача. Ми не можемо повністю компенсувати збільшення собівартості через підвищення ціни на полиці в магазині», — сказав Балдинюк.



Тож у разі прогнозованої річної інфляції на рівні 15% кондитерські вироби можуть здорожчати приблизно на стільки ж впродовж року. Але через таку помірність споживачі не відчують різкого удару по кишені.



Цю думку поділяє також «віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.



«Ринок зараз досить стабільний. Певне підвищення, певне збільшення собівартості, відповідно, причини для підвищення є. Але вони не настільки великі, щоб робити якийсь ажіотаж», — сказав він.



Водночас слід зважати на те, що суттєве зростання цін може спостерігатися під Новий рік та Різдво. Саме в цей святковий період фіксується традиційне зростання попиту.

