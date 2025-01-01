Порадував трофейчик: рибалка з Луцька упіймав гігантську щуку





Світлиною трофейного хижака поділився у фейсбуці Олег Смірнов, передає



Рибалка з Луцька похвалився гігантською щукою, яку йому пощастило витягнути з води 26 листопада.



«Сьогодні порадував трофейчик!» – написав автор у фейсбук-спільноті.



У коментарях припускають, що попастися хижак міг у річці Стир.



Зі слів рибалки, вага щуки становить 5 кг 100 г.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин упіймав величезну щуку.Світлиною трофейного хижака поділився у фейсбуці, передає "Конкурент" Рибалка з Луцька похвалився гігантською щукою, яку йому пощастило витягнути з води 26 листопада.«Сьогодні порадував трофейчик!» – написав автор у фейсбук-спільноті.У коментарях припускають, що попастися хижак міг у річці Стир.Зі слів рибалки, вага щуки становить 5 кг 100 г.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію