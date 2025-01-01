Порадував трофейчик: рибалка з Луцька упіймав гігантську щуку

Порадував трофейчик: рибалка з Луцька упіймав гігантську щуку
Лучанин упіймав величезну щуку.

Світлиною трофейного хижака поділився у фейсбуці Олег Смірнов, передає "Конкурент".

Рибалка з Луцька похвалився гігантською щукою, яку йому пощастило витягнути з води 26 листопада.

«Сьогодні порадував трофейчик!» – написав автор у фейсбук-спільноті.
У коментарях припускають, що попастися хижак міг у річці Стир.

Зі слів рибалки, вага щуки становить 5 кг 100 г.

