НАБУ і САП прийшли з обшуками до Єрмака

Андрія Єрмака в урядовому кварталі вранці 28 листопада.



Про це пише Українська правда.



Журналістам вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.









Нагадаємо, 25 листопада директор НАБУ Семен Кривонос висловив переконання, що під час розслідування справа "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри.





