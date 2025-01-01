НАБУ і САП прийшли з обшуками до Єрмака
Сьогодні, 08:48
НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі вранці 28 листопада.
Про це пише Українська правда.
Журналістам вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.
Нагадаємо, 25 листопада директор НАБУ Семен Кривонос висловив переконання, що під час розслідування справа "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри.
