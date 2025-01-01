Зеленський не підпише угоду про відмову від території, - ОП

Володимир Зеленський не має наміру підписувати мирну угоду, яка передбачала б відмову від українських територій.



Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Atlantic, пише



За його словами, «жодна розсудлива людина» не підписала б документ про відмову від території».



«Поки Зеленський — президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише угоду про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти Конституції України та українського народу», — заявив керівник ОП.



Щодо питання територій, то Київ готовий обговорювати лише те, що слід визначити як лінію зіткнення.



Про мирний план США



Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала мирний план щодо війни росії проти України. Медіа писали, що над планом Вашингтон працював разом із москвою, тоді як Україну та ЄС до цього не залучали.



Офіційно цього плану ще не представляли, його оприлюднили лише медіа, покликаючись на джерела. Спершу повідомляли, що він містив 28 пунктів. Серед них такі: від України вимагатимуть поступитися рештою Донбасу; удвічі скоротити чисельність ЗСУ; заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях; визнати російську мову державною. Також план передбачає зняття з росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових.



Однак представники Сполучених Штатів та України після обговорень у Женеві підготували доопрацьований рамковий документ.



Financial Times, покликаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19. За інформацією видання, у новій версії врахували контрпропозицію Великої Британії, Німеччини та Франції щодо обмеження армії. Так, у документі нібито пропонується встановити обмеження у 800 тисяч військових.



Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що оновлена версія проєкту мирного плану не містить усіх 28 пунктів, які були раніше. Він також припустив, що тепер пропозиція «може стати працездатною».

Президентне має наміру підписувати мирну угоду, яка передбачала б відмову від українських територій.Про це заявив керівник Офісу президентав інтерв'ю Atlantic, пише Громадське За його словами, «жодна розсудлива людина» не підписала б документ про відмову від території».«Поки Зеленський — президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише угоду про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти Конституції України та українського народу», — заявив керівник ОП.Щодо питання територій, то Київ готовий обговорювати лише те, що слід визначити як лінію зіткнення.Адміністрація президента СШАпідготувала мирний план щодо війни росії проти України. Медіа писали, що над планом Вашингтон працював разом із москвою, тоді як Україну та ЄС до цього не залучали.Офіційно цього плану ще не представляли, його оприлюднили лише медіа, покликаючись на джерела. Спершу повідомляли, що він містив 28 пунктів. Серед них такі: від України вимагатимуть поступитися рештою Донбасу; удвічі скоротити чисельність ЗСУ; заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях; визнати російську мову державною. Також план передбачає зняття з росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових.Однак представники Сполучених Штатів та України після обговорень у Женеві підготували доопрацьований рамковий документ.Financial Times, покликаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19. За інформацією видання, у новій версії врахували контрпропозицію Великої Британії, Німеччини та Франції щодо обмеження армії. Так, у документі нібито пропонується встановити обмеження у 800 тисяч військових.Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що оновлена версія проєкту мирного плану не містить усіх 28 пунктів, які були раніше. Він також припустив, що тепер пропозиція «може стати працездатною».

