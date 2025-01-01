Волинянка перемогла в Радіодиктанті національної єдності

Ганна Купрійчук із села Дроздні Ковельського району — одна з двох волинянок, які цьогоріч перемогли в Радіодиктанті національної єдності. Жінка допустила одну помилку.



Як розповіла Ганна, Радіодиктант писала вп'яте. Про те, що не правильно поставила знак пунктуації, дізналась від журналістів Українського Радіо.



"Ось це я писала в цій кімнаті. Ввімкнула оцей приймач, він дуже гарно говорить, ну звук такий. Оце моя чернетка, а це диктант, що я висилала в студію Українського радіо. Зі складного було: дуже швидко диктували, текст складний на рахунок знаків, бо тут спірні питання — можна поставити такий знак, а можна такий", — сказала жінка.



За фахом жінка – кравчиня, філологічної освіти не має. Вдома Ганна Купрійчук займається домашнім господарством: її сім’я вирощує курей, качок, має дві корови, садок і город.



Сестра Ганни Лілія Купрійчук розповіла: любов до каліграфії та української мови у дитинстві прищепив батько.



"В нас тато був в армії писарем, і так любив нас каліграфії вчити, прописи давав. Зараз таких нема, посадить і кожну буквочку щоб виводили. Добре що тако знати українську, розмовляти і грамотно писати", — говорить жінка.



Цього року Радіодиктант писали 27 жовтня, у День української писемності та мови. Авторка тексту "Треба жити!" — письменниця Євгенія Кузнєцова, зачитала диктант народна артистка України Наталія Сумська.



Зі слів переможниці Ганни, з диктанту дізналася багато нових слів.



"Допіро" наприклад — я такого не чула чогось. Від стареньких людей чула "топіро". "Пітятко" чи "кияхи" — це для мене також незнайомі всі слова. А загалом текст, як на цей час, актуальний. Люблю грамоту: я бачу помилки в рекламах і мені вже хочеться виправити", — зазначила волинянка.



Як додала волинянка, наступного року Радіодиктант планує писати знову.







Що відомо про Радіодиктант національної єдності — 2025



Радіодиктант національної єдності – 2025 відбувся 27 жовтня, до Дня української писемності та мови. Найбільший україномовний флешмоб традиційно об’єднав усі континенти спільним написанням Радіодиктанту. Цьогоріч текст Радіодиктанту «Треба жити!» написала письменниця Євгенія Кузнєцова. У прямому ефірі зі студії Українського Радіо його зачитала актриса, народна артистка України Наталія Сумська.



Загалом на перевірку надійшло понад 11 200 текстів Радіодиктанту, більшість з них електронною поштою, але є і паперові листи, які, зокрема, прислали з Італії, США та Бельгії.



