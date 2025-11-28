«Динамо» звільнило головного тренера Олександра Шовковського і весь тренерський штаб

Олександром Шовковським та його штабом.



Про це пише



Причиною для звільнення коуча стали незадовільні результати: команда програла чотири із п'яти останніх матчів, а фінальною краплею став програш "Омонії" у Лізі Конференцій.



Чинний чемпіон України посідає лише сьоме місце у поточному чемпіонаті Прем'єр-ліги, не здобувши жодного залікового бала в останніх трьох турах - чого не траплялося з киянами ніколи.



Виконувати обов'язки головного тренера "Динамо" буде наставник команди U-19 Ігор Костюк.



Чим Шовковський запам'ятався у "Динамо"



Легендарний ексголкіпер розпочав роботу з "Динамо" у листопаді 2023 року, коли після відставки Мірчі Луческу він спочатку обійняв посаду виконувача обов'язків, а з грудня 2023 року був затверджений головним тренером на постійній основі.



Головним досягненням Шовковського за трохи більше ніж два роки є чемпіонство у сезоні 2024/2025 (перше "золото" для клубу з 2021 року).



Також під його керівництвом "Динамо" встановило персональний рекорд по серії безпрограшних матчів у чемпіонаті України, яка продовжувалася 42 гри поспіль.



При цьому у єврокубках кияни програвали більшість матчів під керівництвом Шовковського. А у цьогорічному розіграші національної першості столичний гранд займає 7 місце після 13 турів, відстаючи від головного конкурента за "золото" - донецького "Шахтаря" - аж на 10 пунктів.

