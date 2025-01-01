Не лише в центрі: чи можливо у Луцьку зупинити весь транспорт під час хвилини мовчання
Сьогодні, 10:09
З 26 листопада на Одещині офіційно щодня о 9:00 на деяких перехрестях вмикатимуть червоний сигнал світлофора, щоб зупинити транспорт під час загальноукраїнської хвилини мовчання. Чи можливо зупинити Луцьк — пояснив голова обласної військової адміністрації.
З пропозицією зупиняти весь транспорт у місті і за можливості — в області — звернувся до Івана Рудницького під час сесії міськради 26 листопада депутат Луцькради Євгеній Ткачук. Адже, нагадаємо, у Луцьку такі заходи застосовують лише в центрі, пише misto.media.
Голова Волинської ОВА зазначив, що вшановувати пам’ять загиблих у російсько-українській війні дуже важливо і щодо зупинки транспорту були різні пропозиції.
«Ми радилися з мером Луцька про те, щоб запрограмувати всі світлофори міста вмикати червоний сигнал о 9 ранку, але технічно це складно. Треба світлофори вмикати вручну, залучати для цього волонтерів тощо», — каже він.
Також, зі слів голови ОВА, була пропозиція використати систему оповіщення (таку практику вже застосовують деякі міста України, — mm). Це питання порушували і на «оперативці», і на раді оборони, відповідальні керівники отримали доручення проконсультувалися із державними органами.
Від ідеї оголошувати хвилину мовчання через систему оповіщення відмовились, адже якщо під час хвилини мовчання виникне повітряна загроза і її оголосять невчасно, то це може призвести до людських жертв, заявив Рудницький.
Посадовець зазначив, що підтримує будь-які ініціативи. Але треба обрати такий варіант, який не суперечитиме інструкціям, закону і відповідатиме реаліям.
«Можна „розбити місто по квадратах“, залучити депутатів міської і обласної рад, щоб вони своїм прикладом показали, як треба вшановувати пам’ять загиблих під час хвилини мовчання», — зазначив голова ОВА.
Також він нагадав, що, відповідно до законодавства, в усіх закладах освіти та адмінбудівлях о 9:00 призупиняють роботу, щоб долучитися до хвилини мовчання.
До слова, цьогоріч у вересні містяни реєстрували петицію з проханням масово організовувати хвилину мовчання у Луцьку.
Повинні зупинити
