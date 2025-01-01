Як покарали волинянина, який побив поліцейського

заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв та легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків).



Про це йдеться у вироку суду від 25 листопада 2025 року, інформує «



Ще 26 квітня 2025 року близько 21:00 у Маневичах обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час суперечки з поліцейським наніс йому удар ногою в пах та удар рукою в обличчя. Це спричинило легкі тілесні ушкодження. Інцидент стався під час того, як поліція прибула за повідомленням про домашнє насильство, викликаним сином обвинуваченого.



Обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Суд врахував, що він вперше притягається до кримінальної відповідальності, має на утриманні неповнолітню дитину, доглядає за сестрою з інвалідністю, щиро співпрацює зі слідством та активно сприяв розкриттю злочину.



Суд призначив 2 роки позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 КК України звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним строком 2 роки. Упродовж цього часу він не має права вчиняти нових злочинів і повинен виконувати покладені на нього обов’язки. Також він зобов’язаний повідомляти орган пробації про зміну місця проживання та періодично з’являтися для реєстрації.



Позов поліцейського про моральну шкоду в сумі 50 000 грн суд задовольнив частково – стягнуто 25 000 грн на користь потерпілого.



Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію