П'яний волинянин кувалдою побив поліцейську автівку та погрожував правоохоронцям косою

Пошкодив службове авто та погрожував господарською косою: горохівські поліцейські затримали зухвалого правопорушника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 2 червня, у селі Лемешів, що на Горохівщині. Під час перевірки дотримання правил адміністративного нагляду правопорушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розпочав чинити опір працівникам поліції. Спочатку він словесно погрожував правоохоронцям, шарпав їх за формений одяг, згодом – зловмисник кувалдою пошкодив службовий автомобіль та господарською косою намагався завдати тілесних ушкоджень поліцейським.Правоохоронці припинили правопорушення й затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Йому вже оголосили про підозру за ст. 342 Кримінального кодексу України. Йдеться про опір працівникові правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.Чоловік раніше судимий за зґвалтування. Після звільнення з місця позбавлення волі він чинив адміністративні правопорушення, тому суд встановив за чоловіком адміністративний нагляд.