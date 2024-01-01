На Одещині командувач змусив бійців будувати йому маєток

На Одещині командувач змусив бійців будувати йому маєток
На Одещині ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.



Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.


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Теги: ДБР, злочин
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