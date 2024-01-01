На Одещині командувач змусив бійців будувати йому маєток

На Одещині ДБР викрило одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника,за нібито виконання бойових завдань на передовій.Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.