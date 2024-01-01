Бухгалтер військової частини на Одещині два місяці крав гроші бійців

Бухгалтер військової частини на Одещині два місяці крав гроші бійців
На Одещині ДБР повідомило про підозру посадовцю військової частини, який допустив привласнення 4 млн гривень виплат бійців.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини, який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн виплат бійцям.

Влітку 2023 року бухгалтер протягом двох місяців вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.

Стосовно бухгалтера Національною поліцією скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Теги: ДБР, злочин
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