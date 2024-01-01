Захисники ліквідували ще 1390 російських окупантів за добу





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб,



- танків ‒ 7728 (+18),



- бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22),



- артилерійських систем – 13140 (+39),



- РСЗВ – 1088 (+0),



- засоби ППО ‒ 815 (+0),



- літаків – 357 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55),



- крилаті ракети ‒ 2229 (+7),



- кораблі / катери ‒ 27 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56),



- спеціальна техніка ‒ 2164 (+11).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 507 650 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб,- танків ‒ 7728 (+18),- бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22),- артилерійських систем – 13140 (+39),- РСЗВ – 1088 (+0),- засоби ППО ‒ 815 (+0),- літаків – 357 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55),- крилаті ракети ‒ 2229 (+7),- кораблі / катери ‒ 27 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56),- спеціальна техніка ‒ 2164 (+11).Дані уточнюються.

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