Захисники ліквідували ще 1390 російських окупантів за добу

Захисники ліквідували ще 1390 російських окупантів за добу
Загалом росія вже втратила в Україні 507 650 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб,

- танків ‒ 7728 (+18),

- бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22),

- артилерійських систем – 13140 (+39),

- РСЗВ – 1088 (+0),

- засоби ППО ‒ 815 (+0),

- літаків – 357 (+0),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55),

- крилаті ракети ‒ 2229 (+7),

- кораблі / катери ‒ 27 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56),

- спеціальна техніка ‒ 2164 (+11).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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