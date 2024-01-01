Захисники ліквідували ще 1390 російських окупантів за добу
Сьогодні, 10:50
Загалом росія вже втратила в Україні 507 650 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб,
- танків ‒ 7728 (+18),
- бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22),
- артилерійських систем – 13140 (+39),
- РСЗВ – 1088 (+0),
- засоби ППО ‒ 815 (+0),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2229 (+7),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56),
- спеціальна техніка ‒ 2164 (+11).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб,
- танків ‒ 7728 (+18),
- бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22),
- артилерійських систем – 13140 (+39),
- РСЗВ – 1088 (+0),
- засоби ППО ‒ 815 (+0),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2229 (+7),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56),
- спеціальна техніка ‒ 2164 (+11).
Дані уточнюються.
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