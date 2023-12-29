КМДА показала наслідки ракетного удару по Києву





Про це КМВА повідомила у Telegram.



Пожежею пошкоджено:



приватне домоволодіння СТО,



автомийка,



шість легкових авто,



складське приміщення.



Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.



Нагадаємо, що сьогодні близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київська міська державна адміністрація опублікувала фото наслідків ракетного удару росіян по Києву. Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Голосіївському районі Києва горіло СТО та автомийка, вогнем пошкоджені 6 авто і складські приміщення.Про це КМВА повідомила у Telegram.приватне домоволодіння СТО,автомийка,шість легкових авто,складське приміщення.Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.Нагадаємо, що сьогодні близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу. Командування Повітряних Сил повідомляло про. Працювала ППО. Усі цілі було знищено.

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