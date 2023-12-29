КМДА показала наслідки ракетного удару по Києву

КМДА показала наслідки ракетного удару по Києву
Київська міська державна адміністрація опублікувала фото наслідків ракетного удару росіян по Києву. Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Голосіївському районі Києва горіло СТО та автомийка, вогнем пошкоджені 6 авто і складські приміщення.

Про це КМВА повідомила у Telegram.

Пожежею пошкоджено:

приватне домоволодіння СТО,

автомийка,

шість легкових авто,

складське приміщення.

Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.
КМДА показала наслідки ракетного удару по Києву

Нагадаємо, що сьогодні близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено.
КМДА показала наслідки ракетного удару по Києву
КМДА показала наслідки ракетного удару по Києву

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Теги: Київ, ракетна атака
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Коментарі 1
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трикратний крадій пенсій зеленський клоун нелегітимний диктатор-президент незаконно добавив своєму батькові довічну стипедну пенсію в 150000гр.в місяць і виділяє по 10000гр. з держ.бютжету на кожного полонеого окупанта на курортно-готельне проживання а грабуючи пенсіонерів з мізерними непроідексованними на 16% пенсіями (2000-3000гр.) має гірше за ворогів!!! жидо-бандитів зе-клоуна і порошенка необхідно садити з конфіскацією довічно на Нари!!!
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