КМДА показала наслідки ракетного удару по Києву
Сьогодні, 10:10
Київська міська державна адміністрація опублікувала фото наслідків ракетного удару росіян по Києву. Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Голосіївському районі Києва горіло СТО та автомийка, вогнем пошкоджені 6 авто і складські приміщення.
Про це КМВА повідомила у Telegram.
Пожежею пошкоджено:
приватне домоволодіння СТО,
автомийка,
шість легкових авто,
складське приміщення.
Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.
Нагадаємо, що сьогодні близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено.
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Про це КМВА повідомила у Telegram.
Пожежею пошкоджено:
приватне домоволодіння СТО,
автомийка,
шість легкових авто,
складське приміщення.
Інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.
Нагадаємо, що сьогодні близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено.
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Коментарі 1
трикратний крадій пенсій зеленський клоун нелегітимний диктатор-президент незаконно добавив своєму батькові довічну стипедну пенсію в 150000гр.в місяць і виділяє по 10000гр. з держ.бютжету на кожного полонеого окупанта на курортно-готельне проживання а грабуючи пенсіонерів з мізерними непроідексованними на 16% пенсіями (2000-3000гр.) має гірше за ворогів!!! жидо-бандитів зе-клоуна і порошенка необхідно садити з конфіскацією довічно на Нари!!!
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