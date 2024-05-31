Генсек НАТО: Україна має бити по росії, бо це оборона

Генсек НАТО: Україна має бити по росії, бо це оборона
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбенг наполягає, що України має право завдавати ударів по території росії, і підкреслює, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Праги, де відбувається міністерська зустріч НАТО.

"Україна має право на самооборону і це включає удари по цілях на території росії. Це стає ще більш нагальним, на фоні відкриття нового фронту (у Харківській області, − ЄП)", - йдеться в повідомленні.

Столтенберг наголосив, що його переконання пов’язане із тим, що удари ЗСУ по росії мають оборонний характер.

"Україна повинна мати право завдавати удари у відповідь, щоби захищатися", – підкреслив генсек, окремо наголосивши, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натівську зброю.

Він також нагадав, що дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні для використання своєї зброї, але не розповів, які умови висуваються при цьому для ЗСУ.

"Ми очікуємо, що це (удари по росії, − ред.) буде здійснюватися відповідально", – підсумував Столтенберг.

Ключові держави НАТО скоригували свою позицію у останні дні.

Зокрема, Білий дім схвалив удари по росії, але з обмеженнями. Також Німеччина повідомила, що розгляне питання дозволу бити її зброєю по рф.

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Теги: Україна, росія, війна
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