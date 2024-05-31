Генсек НАТО: Україна має бити по росії, бо це оборона

Єнс Столтенбенг наполягає, що України має право завдавати ударів по території росії, і підкреслює, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.



Про це повідомляє кореспондент



"Україна має право на самооборону і це включає удари по цілях на території росії. Це стає ще більш нагальним, на фоні відкриття нового фронту (у Харківській області, − ЄП)", - йдеться в повідомленні.



Столтенберг наголосив, що його переконання пов’язане із тим, що удари ЗСУ по росії мають оборонний характер.



"Україна повинна мати право завдавати удари у відповідь, щоби захищатися", – підкреслив генсек, окремо наголосивши, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натівську зброю.



Він також нагадав, що дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні для використання своєї зброї, але не розповів, які умови висуваються при цьому для ЗСУ.



"Ми очікуємо, що це (удари по росії, − ред.) буде здійснюватися відповідально", – підсумував Столтенберг.



Ключові держави НАТО скоригували свою позицію у останні дні.



Зокрема, Білий дім схвалив удари по росії, але з обмеженнями. Також Німеччина повідомила, що розгляне питання дозволу бити її зброєю по рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТОнаполягає, що України має право завдавати ударів по території росії, і підкреслює, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Праги, де відбувається міністерська зустріч НАТО."Україна має право на самооборону і це включає удари по цілях на території росії. Це стає ще більш нагальним, на фоні відкриття нового фронту (у Харківській області, − ЄП)", - йдеться в повідомленні.Столтенберг наголосив, що його переконання пов’язане із тим, що удари ЗСУ по росії мають оборонний характер."Україна повинна мати право завдавати удари у відповідь, щоби захищатися", – підкреслив генсек, окремо наголосивши, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натівську зброю.Він також нагадав, що дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні для використання своєї зброї, але не розповів, які умови висуваються при цьому для ЗСУ."Ми очікуємо, що це (удари по росії, − ред.) буде здійснюватися відповідально", – підсумував Столтенберг.Ключові держави НАТО скоригували свою позицію у останні дні.Зокрема, Білий дім, але з обмеженнями. Також Німеччина повідомила, що розгляне питання дозволу бити її зброєю по рф.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію